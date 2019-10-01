На Львівщині в ДТП травмувались четверо дорослих і одна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Львівській області зіткнулись два легковики, в наслідок чого двоє водіїв та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Всі вони доставлені у лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Поблизу міста Новояворівськ на трасі Львів – Краковець 30 вересня, близько 21:10, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими", - йдеться в повідомленні.
Так, зіткнулися автомобіль "ВАЗ-21099" під керуванням 46-річного жителя селища Немирів та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував 30-річний місцевий житель.
Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані з тілесними ушкодженнями.
Встановлюються обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Хмельниччині перевернувся мотоблок, внаслідок чого отримали черепно-мозкові травми двоє дітей.