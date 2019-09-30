На Хмельниччині перевернувся мотоблок з пасажирами: двоє дітей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. В селі Кам’янка на Хмельниччині нетверезий водій мотоблоку не справився з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого його пасажири - 11-річна дівчинка і 5-річний хлопчик отримали черепно-мозкові травми. Про це повідомили в секторі комунікації ГУНП області, передає УНН.
“Поліцейські встановили, що 44-річний житель села Лисогірка, керуючи мотоблоком, не врахував дорожньої обстановки, з’їхав у кювет та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП двоє його пасажирів — 11-річна дівчинка та 5-річний хлопчик — отримали серйозні травми”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що дівчинку госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Хлопчик перебуває в реанімації на штучній вентиляції легень. У нього відкрита черепно-мозкова травма та перелом потилично-тім’яної ділянки черепа.
“Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп’яніння — „Драгер“ показав 1,8 проміле”, — додали у поліції.
Наразі по даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у результаті ДТП у Сумах постраждали 4 людини, з них двоє — діти.