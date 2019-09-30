В результаті ДТП у Сумах постраждали 4 людини, з них — двоє діти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чотири людини, серед яких двоє дітей, отримали травми внаслідок ДТП у Сумах. Про це повідомив пресцентр патрульної поліції у Сумській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“29 вересня, близько 16-ї години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП”, — розповіли у поліції.
Зазначається, що 29-річний водій рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням транспортного засобу, після чого допустив наїзд на електроопору.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дніпрі чоловік загинув в’їхавши в електроопору
“Унаслідок автопригоди водій та троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, отримали тілесні ушкодження. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні”, — розповіли правоохоронці.
Додається, що патрульні огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, на трасі “Київ — Чоп” у ДТП загинув водій легковика, який зіткнувся з тягачем.