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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В результаті ДТП у Сумах постраждали 4 людини, з них — двоє діти

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чотири людини, серед яких двоє дітей, отримали травми внаслідок ДТП у Сумах. Про це повідомив пресцентр патрульної поліції у Сумській області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

В результаті ДТП у Сумах постраждали 4 людини, з них — двоє діти

“29 вересня, близько 16-ї години, на вулиці Героїв Крут сталася ДТП”, — розповіли у поліції.

Зазначається, що 29-річний водій рухаючись на автомобілі Ford Fusion SE з вулиці Івана Харитоненка на вулицю Героїв Крут, на мосту не впорався з керуванням транспортного засобу, після чого допустив наїзд на електроопору.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дніпрі чоловік загинув в’їхавши в електроопору

“Унаслідок автопригоди водій та троє пасажирів, серед яких 4- та 6-річні діти, отримали тілесні ушкодження. їх доправили до Сумської обласної клінічної лікарні”, — розповіли правоохоронці.

Додається, що патрульні огородили місце автопригоди та викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, на трасі “Київ — Чоп” у ДТП загинув водій легковика, який зіткнувся з тягачем.

Українські Національні Новини

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