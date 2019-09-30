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В результате ДТП в Сумах пострадали 4 человека, из них — двое дети

Киев • УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Четыре человека, среди которых двое детей, получили травмы в результате ДТП в Сумах. Об этом сообщил пресс-центр патрульной полиции в Сумской области на своей странице в Facebook, передает УНН

В результате ДТП в Сумах пострадали 4 человека, из них — двое дети

“29 сентября, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло ДТП”, — рассказали в полиции.

Отмечается, что 29-летний водитель двигаясь на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут, на мосту не справился с управлением транспортного средства, после чего допустил наезд на электроопору.

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“В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4 и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу”, — рассказали правоохранители.

Добавляется, что патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, на трассе “Киев — Чоп” в ДТП погиб водитель легковушки, который столкнулся с тягачом.

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