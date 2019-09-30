В Хмельницкой области перевернулся мотоблок с пассажирами: двое детей ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В селе Каменка Хмельницкой области нетрезвый водитель мотоблока не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего его пассажиры - 11-летняя девочка и 5-летний мальчик получили черепно-мозговые травмы. Об этом сообщили в секторе коммуникации ГУНП области, передает УНН.
"Полицейские установили, что 44-летний житель села Лисогорка, управляя мотоблоком, не учел дорожной обстановки, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП двое его пассажиров - 11-летняя девочка и 5-летний мальчик - получили серьезные травмы", - говорится в сообщении.
Сообщается, что девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Мальчик находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом затылочно-теменной области черепа.
"Полицейские проверили водителя на состояние алкогольного опьянения - "Драгер" показал 1,8 промилле", - добавили в полиции.
Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в результате ДТП в Сумах пострадали 4 человека, из них двое - дети.