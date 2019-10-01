Во Львовской области в ДТП травмировались четверо взрослых и один ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Во Львовской области столкнулись две легковушки, в результате чего двое водителей и трое пассажиров получили телесные повреждения. Все они доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Вблизи города Новояворовск на трассе Львов - Краковец 30 сентября, около 21:10, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими", - говорится в сообщении.
Так, столкнулись автомобиль "ВАЗ-21099" под управлением 46-летнего жителя поселка Немиров и Volkswagen Passat, за рулем которого находился 30-летний местный житель.
В результате ДТП двое водителей и трое пассажиров, среди которых шестилетний мальчик, госпитализированы с телесными повреждениями.
Устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Хмельницкой области перевернулся мотоблок, в результате чего получили черепно-мозговые травмы двое детей.