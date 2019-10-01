Часть Конотопа осталась без газа из-за ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Конотопе в Сумской области водитель автомоблей въехал в газовую трубу, из-за чего произошла утечка газа и часть города осталась без газа. Об этом сообщили УНН в пресс служба АО "Сумыгаз".
"Сегодня в Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие - легковой автомобиль протаранил газопровод среднего давления. В результате ДТП повреждена газовая сеть. Часть домовладений и предприятий города Конотоп остались без газоснабжения", - сообщили в компании.
Специалисты "Сумыгаза" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Работы по восстановлению сети продолжаются.
Напомним, во Львовской области в ДТП травмировались четверо взрослых и один ребенок.