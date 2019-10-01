Часть Конотопа осталась без газа из-за ДТП

"Сегодня в Конотопе произошло дорожно-транспортное происшествие - легковой автомобиль протаранил газопровод среднего давления. В результате ДТП повреждена газовая сеть. Часть домовладений и предприятий города Конотоп остались без газоснабжения", - сообщили в компании.

Специалисты "Сумыгаза" оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. Работы по восстановлению сети продолжаются.

Напомним, во Львовской области в ДТП травмировались четверо взрослых и один ребенок.