Бюджетний Комітет ВР просить Кабмін переглянути деякі показники проекту бюджету на 2018 рік

Справа в тому, що в проект закладено 1 млрд грн доходу від продажу лотерейний ліцензій. Але ця сума ще не затверджена Кабміном, і як нагадаємо, прорахована навмання.

Нагадаємо, ліцензії для операторів лотерей закінчилися в 2014 році. В цьому році Мінфін запропонував свій проект ліцензійних умов. Цей проект ідеально підходь компанії "УНЛ" і прибирає з ринку двох його конкурентів "М.С.Л." і "Патріот".

Натомість лотереї, які "вийшли" з ринку, на думку Мінфіну, повинні будуть проводити держбанки. Але з цим не згоден Нацбанк. Там заявляють, що організація лотерей - це ризикований вид діяльності для банків - він може поставити під загрозу гроші клієнтів.

Таким чином, на сьогоднішній день залишається неясним, хто залишиться на ринку лотерей в наступному році, яка кількість гравців зможе придбати ліцензію і відповідно зможе перерахувати ці гроші в бюджет країни. Тим більше, що та лотерейна компанія (УНЛ), яку Мінфін хоче залишити на ринку, за оцінками аналітиків, платить бюджету країни близько 10 млн грн на рік. Це в 30 разів менше, ніж заплатив в 2013 році конкурент "УНЛ" - компанія "М.С.Л.", яку зараз хочуть викинути з ринку.

Відсутність відповідей на ці питання не завадили Мінфіну внести незміцнені цифри в проект бюджету на 2018 рік. У зв'язку з цим редакція УНН звернулася до бюджетного Комітету ВР за роз'ясненнями.

"Виходячи з пояснювальної записки до цього законопроекту від затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру оплати за видачу ліцензій, в доходах проекту бюджету на 2018 рік передбачено додаткові надходження в розмірі 1,9 млрд грн, в тому числі надходження від видачі відповідної ліцензії - 1 млрд грн. Однак для надходження відповідних коштів до бюджету необхідно прийняти відповідну постанову уряду, про що також сказано в пояснювальній записці.

З огляду на вищесказане, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у підсумках і пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет на 2018 рік рекомендував доручити Кабінету міністрів України при підготовці такого законопроекту до другого читання врегулювати питання щодо визначення ліцензійних умов ведення і господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і встановлення розміру оплати за видачу відповідних ліцензій, а також в разі потреби переглянути показник відповідних доходів проекту державного бюджету на 2018 рік", - відповіли в Комітеті ВР.

Нагадаємо, компанію "УНЛ" (Українські національні лотереї) пов'язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.