Бюджетный Комитет ВР просит Кабмин пересмотреть некоторые показатели проекта бюджета на 2018 год

Дело в том, что в проект заложено 1 млрд грн дохода от продажи лотерейный лицензий. Но эта сумма еще не утверждена Кабмином, и как напомним, просчитана наугад.

Напомним, лицензии для операторов лотерей закончились в 2014 году. В этом году Минфин предложил свой проект лицензионных условий. Этот проект идеально подходи компании "УНЛ" и убирает с рынка двух его конкурентов "М.С.Л." и "Патриот".

Взамен "вышедшим" с рынка, по мнению Минфина, лотереи должны будут проводить госбанки. Но с этим не согласен Нацбанк. Там заявляют, что организация лотерей – это рискованный вид деятельности для банков – он может поставить под угрозу деньги клиентов.

Таким образом, на сегодняшний день остается неясным, кто останется на рынке лотерей в следующем году, какое количество игроков сможет приобрести лицензию и соответственно сможет перечислить эти деньги в бюджет страны. Тем более, что та лотерейная компания (УНЛ), которую Минфин хочет оставить на рынке, по оценкам аналитиков, платит бюджету страны около 10 млн грн в год. Это в 30 раз меньше, чем заплатил в 2013 году конкурент "УНЛ" – компания "М.С.Л.", которую сейчас хотят выкинуть с рынка.

Отсутствие ответов на эти вопросы не помешали Минфину внести неутвержденные цифры в проект бюджета на 2018 год. В связи с этим редакция УНН обратилась к бюджетному Комитету ВР за разьяснениями.

"Исходя из пояснительной записки к этому законопроекту от утверждения лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установления размера оплаты за выдачу лицензий, в доходах проекта бюджета на 2018 год предусмотрены дополнительные поступления в размере 1,9 млрд грн, в том числе поступления от выдачи соответствующей лицензии – 1 млрд грн. Однако для поступления соответствующих средств в бюджет необходимо принять соответствующее постановление правительства, про что также сказано в пояснительной записке.

Учитывая вышесказанное, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в итогах и предложениях к проекту Закона о Государственном бюджете на 2018 год рекомендовал поручить Кабинету министров Украины при подготовке такого законопроекта ко второму чтению урегулировать вопросы по определению лицензионных условий ведения и хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установления размера оплаты за выдачу соответствующих лицензий, а также по необходимости пересмотреть показатель соответствующих доходов проекта государственного бюджета на 2018 год", - ответили в Комитете ВР.

Напомним, компанию "УНЛ" (Украинские национальные лотереи) связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.