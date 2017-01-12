Бюджет Одеси в умовах війни виріс у п'ять разів - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Бюджет міста Одеси, попри умови війни, збільшився у п’ять разів. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
"На скільки зріс бюджет міста Одеса? В п’ять разів. В умовах війни, в 5 разів. Ми віддали ресурс фінансовий, для того, щоб місцева територіальна громада мала будь-які можливості без будь-якого втручання з центру", - повідомив П.Порошенко.
Також він зазначив, що це є реалізація програми децентралізації.
"Хочу наголосити, що це не є досягненням місцевого самоврядування, а це президентська програма децентралізації. Коли надана додаткова база оподаткування, надані додаткові доходи, які надійшли територіальним громадам", - додав Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що вартість будівництва доріг на Одещині є однією з найвищих в Україні.