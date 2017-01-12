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Бюджет Одессы в условиях войны вырос в пять раз - П.Порошенко

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КИЕВ. 12 января. УНН. Бюджет города Одессы, несмотря на условия войны, увеличился в пять раз. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.

"На сколько вырос бюджет города Одесса? В пять раз. В условиях войны, в 5 раз. Мы отдали ресурс финансовый, для того, чтобы местная территориальная община имела любые возможности без какого-либо вмешательства из центра", - сообщил П.Порошенко.

Также он отметил, что это реализация программы децентрализации.

"Хочу подчеркнуть, что это не является достижением местного самоуправления, а это президентская программа децентрализации. Когда предоставлена ​​дополнительная база налогообложения, предоставлены дополнительные доходы, поступившие территориальным общинам", - добавил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что стоимость строительства дорог в Одесской области является одной из самых высоких в Украине.

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