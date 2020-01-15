Бюджет Києва за 2019 рік отримав 43,5 млн грн доходу від паркувальних майданчиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. До бюджету міста Києва від КП “Київтранспарксервіс” надійшло 43,5 млн гривень від експлуатації паркувальних майданчиків. Про це кореспонденту УНН повідомили у КП “Київпастранссервіс” у відповідь на запит.
“За 2019 рік до бюджету міста підприємством перераховано 43,5 млн грн, в тому числі з урахуванням надходжень від реалізації права на експлуатацію паркувальних майданчиків через систему електронних торгів Prozorro.Sale. Середньомісячна сума надходжень до міського бюджету становила 3,6 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією підприємства, станом на 31 грудня 2019 року, через систему Prozorro.Sale реалізовано прав на експлуатацію 78 паркувальних майданчиків.
Додамо, КП “Київпастранссервіс” визначене єдиним оператором з паркування транспортних засобів у Києві. Його господарська діяльність на сьогодні ведеться на 141 відведеному паркувальному майданчику та на 335 спеціально обладнаних паркувальних майданчиках.
Нагадаємо, 1 січня в Україні набув чинності Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів”.