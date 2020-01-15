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Бюджет Киева за 2019 год получил 43,5 млн грн дохода от парковок

Киев • УНН

 • 22021 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В бюджет города Киева от КП "Киевтранспарксервис" поступило 43,5 млн гривен от эксплуатации парковок. Об этом корреспонденту УНН сообщили в КП "Киевтранспарксервис" в ответ на запрос.

Бюджет Киева за 2019 год получил 43,5 млн грн дохода от парковок

“За 2019 год в бюджет города предприятием перечислено 43,5 млн грн, в том числе с учетом поступлений от реализации права на эксплуатацию парковочных площадок через систему электронных торгов Prozorro.Sale. Среднемесячная сумма поступлений в городской бюджет составила 3,6 млн грн”, — говорится в сообщении.

По информации предприятия, по состоянию на 31 декабря 2019 года, через систему Prozorro.Sale реализовано прав на эксплуатацию 78 парковочных площадок.

Добавим, КП “Киевтранспарксервис” определено единственным оператором по парковке транспортных средств в Киеве. Его хозяйственная деятельность сегодня ведется на 141 отведенной парковочной площадке и на 335 специально оборудованных парковках.

Напомним, 1 января в Украине вступил в силу Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей”.

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