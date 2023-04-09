ByteDance повідомила про рекордний прибуток, незважаючи на збитки TikTok

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Найдорожча приватна компанія у світі повідомила про 79-відсоткове зростання прибутку до відрахування відсотків, податків, зносу та амортизації до приблизно 25 мільярдів доларів у 2022 році, порівняно з приблизно 14 мільярдами доларів роком раніше, за словами двох інвесторів.

Прибуток ByteDance був отриманий завдяки продажам у розмірі майже 85 мільярдів доларів у 2022 році, що більш ніж на 30 відсотків більше, ніж роком раніше, оскільки рекламодавці збільшили витрати на платформу TikTok і споріднений їй китайський додаток Douyin.

Це зростання допомогло ByteDance, яка минулого року була оцінена в 300 млрд доларів, перевершити китайських технологічних гігантів, Tencent і групу електронної комерції Alibaba, які повідомили про прибуток в розмірі 23,9 млрд доларів і 22,5 млрд доларів за 2022 рік відповідно. Обидві групи сильно постраждали від дворічних регулятивних заходів Пекіна щодо технологічних гігантів країни.

Вибухове зростання ByteDance пов'язано з тим, що TikTok стикається зі зростаючими проблемами безпеки з боку урядів і регулюючих органів по всьому світу.

Виконавчий директор TikTok Шоу Зі Чу захищав програму на слуханнях у Конгресі минулого місяця, заявивши, що вона буде захищена «від будь-яких маніпуляцій з боку будь-якого уряду». Пекін заявив, що «рішуче» виступатиме проти будь-яких кроків щодо відділення американського підрозділу TikTok від його китайських власників.

Будь-який примусовий продаж або заборона TikTok вдарить по потенційному прибутку ByteDance. Хоча торік вона отримала близько 80% своїх доходів у Китаї, а TikTok був збитковим, він, тим не менш, є важливим джерелом прибутку в майбутньому.

Інвестор ByteDance у США сказав, що заборона TikTok не вплине на фінансові показники компанії, що базуються на поточних доходах. «TikTok не є таким суттєвим відсотком від загального доходу ByteDance, як вважають люди. Але заборона була б реальною втратою для майбутнього потенціалу з огляду на темпи його зростання», - сказав інвестор.

Міжнародний бізнес ByteDance, до якого входить TikTok, зафіксував обсяг продажів близько 15 мільярдів доларів у 2022 році, що більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше. За словами іншого інвестора, доходи Китаю становили близько 70 мільярдів доларів.

ByteDance, заснована у 2012 році підприємцем Чжаном Іміном, була оцінена приблизно у 300 мільярдів доларів минулого літа, коли компанія провела викуп акцій у своїх співробітників.

Інвестори компанії, схоже, проігнорували загрозу неминучої заборони TikTok у США або примусового вилучення активів, що, за словами експертів-правознавців, буде складно реалізувати і, ймовірно, пов'язне в судах.

Компанія вже кілька разів відкладала заплановане розміщення акцій на Гонконзькій фондовій біржі після того, як наприкінці 2020 року Пекін розпочав широкомасштабні технологічні репресії, скасувавши IPO Ant Group.