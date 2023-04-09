ByteDance сообщила о рекордной прибыли, несмотря на убытки TikTok

Детали

Самая дорогая частная компания в мире сообщила о 79-процентном росте прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации до примерно 25 миллиардов долларов в 2022 году по сравнению с примерно 14 миллиардами долларов годом ранее, по словам двух инвесторов.

Прибыль ByteDance была получена благодаря продажам в размере почти 85 миллиардов долларов в 2022 году, что более чем на 30 процентов больше, чем годом ранее, поскольку рекламодатели увеличили расходы на платформу TikTok и родственное ей китайское приложение Douyin.

Этот рост помог ByteDance, которая в прошлом году была оценена в 300 млрд долларов, превзойти китайских технологических гигантов, Tencent и группу электронной коммерции Alibaba, которые сообщили о доходах в размере 23,9 млрд долларов и 22,5 млрд долларов за 2022 год соответственно. Обе группы сильно пострадали от двухлетних регулятивных мер Пекина в отношении технологических гигантов страны.

Взрывной рост ByteDance связан с тем, что TikTok сталкивается с растущими проблемами безопасности со стороны правительств и регулирующих органов по всему миру.

Исполнительный директор TikTok Шоу Зи Чу защищал приложение на слушаниях в Конгрессе в прошлом месяце, заявив, что оно будет защищено «от любых манипуляций со стороны любого правительства». Пекин заявил, что «решительно» будет выступать против любых шагов по отделению американского подразделения TikTok от его китайских владельцев.

Любая принудительная продажа или запрет TikTok ударит по потенциальной прибыли ByteDance. Хотя в прошлом году она получила около 80% своих доходов в Китае, а TikTok был убыточным, он, тем не менее, является важным источником прибыли в будущем.

Инвестор ByteDance в США сказал, что запрет TikTok не повлияет на финансовые показатели компании, основанные на текущих доходах. «TikTok не является таким существенным процентом от общего дохода ByteDance, как считают люди. Но запрет был бы реальной потерей для будущего потенциала, учитывая темпы его роста», - сказал инвестор.

Международный бизнес ByteDance, в который входит TikTok, зафиксировал объем продаж около 15 миллиардов долларов в 2022 году, что более чем вдвое больше, чем годом ранее. По словам другого инвестора, доходы Китая составили около 70 миллиардов долларов.

ByteDance, основанная в 2012 году предпринимателем Чжаном Имином, была оценена примерно в 300 миллиардов долларов прошлым летом, когда компания провела выкуп акций у своих сотрудников.

Инвесторы компании, похоже, проигнорировали угрозу неизбежного запрета TikTok в США или принудительного изъятия активов, что, по словам экспертов-правоведов, будет сложно реализовать и, вероятно, застрянет в судах.

Компания уже несколько раз откладывала запланированное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже после того, как в конце 2020 года Пекин приступил к широкомасштабным технологическим репрессиям.