ByteDance сообщила о рекордной прибыли, несмотря на убытки TikTok

ukru
09:19 • 25162 просмотра

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

08:24 • 55838 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 79305 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 111799 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 99629 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 122010 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 118778 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108281 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102266 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113211 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 76686 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 101930 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 110790 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

04:48 • 60512 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 72639 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 187111 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 217685 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 157843 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 164106 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 200288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 289 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 101502 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 110488 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 126810 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 162057 просмотра
Актуальное
ByteDance сообщила о рекордной прибыли, несмотря на убытки TikTok

ByteDance сообщила о рекордной прибыли, несмотря на убытки TikTok

Киев • УНН

 • 957571 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В прошлом году ByteDance получила рекордную базовую прибыль, впервые обогнав давно правящих китайских технологических гигантов Tencent и Alibaba, несмотря на рост убытков своего быстрорастущего бизнес-подразделения TikTok. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Самая дорогая частная компания в мире сообщила о 79-процентном росте прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации до примерно 25 миллиардов долларов в 2022 году по сравнению с примерно 14 миллиардами долларов годом ранее, по словам двух инвесторов.

Прибыль ByteDance была получена благодаря продажам в размере почти 85 миллиардов долларов в 2022 году, что более чем на 30 процентов больше, чем годом ранее, поскольку рекламодатели увеличили расходы на платформу TikTok и родственное ей китайское приложение Douyin.

Этот рост помог ByteDance, которая в прошлом году была оценена в 300 млрд долларов, превзойти китайских технологических гигантов, Tencent и группу электронной коммерции Alibaba, которые сообщили о доходах в размере 23,9 млрд долларов и 22,5 млрд долларов за 2022 год соответственно. Обе группы сильно пострадали от двухлетних регулятивных мер Пекина в отношении технологических гигантов страны.

Взрывной рост ByteDance связан с тем, что TikTok сталкивается с растущими проблемами безопасности со стороны правительств и регулирующих органов по всему миру. 

Исполнительный директор TikTok Шоу Зи Чу защищал приложение на слушаниях в Конгрессе в прошлом месяце, заявив, что оно будет защищено «от любых манипуляций со стороны любого правительства». Пекин заявил, что «решительно» будет выступать против любых шагов по отделению американского подразделения TikTok от его китайских владельцев.

Любая принудительная продажа или запрет TikTok ударит по потенциальной прибыли ByteDance. Хотя в прошлом году она получила около 80% своих доходов в Китае, а TikTok был убыточным, он, тем не менее, является важным источником прибыли в будущем.

Инвестор ByteDance в США сказал, что запрет TikTok не повлияет на финансовые показатели компании, основанные на текущих доходах. «TikTok не является таким существенным процентом от общего дохода ByteDance, как считают люди. Но запрет был бы реальной потерей для будущего потенциала, учитывая темпы его роста», - сказал инвестор.

Международный бизнес ByteDance, в который входит TikTok, зафиксировал объем продаж около 15 миллиардов долларов в 2022 году, что более чем вдвое больше, чем годом ранее. По словам другого инвестора, доходы Китая составили около 70 миллиардов долларов.

ByteDance, основанная в 2012 году предпринимателем Чжаном Имином, была оценена примерно в 300 миллиардов долларов прошлым летом, когда компания провела выкуп акций у своих сотрудников.

Инвесторы компании, похоже, проигнорировали угрозу неизбежного запрета TikTok в США или принудительного изъятия активов, что, по словам экспертов-правоведов, будет сложно реализовать и, вероятно, застрянет в судах.

Компания уже несколько раз откладывала запланированное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже после того, как в конце 2020 года Пекин приступил к широкомасштабным технологическим репрессиям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы