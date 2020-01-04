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Business Insider: Трамп вилаяв співробітників Білого дому через пропущений дзвінок Путіна

Business Insider: Трамп вилаяв співробітників Білого дому через пропущений дзвінок Путіна

Київ • УНН

 • 21524 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Через кілька тижнів після вступу на посаду президента Дональд Трамп серйозно вилаяв співробітників Білого дому, бо вони не повідомили йому про дзвінок Володимира Путіна. Про це написав Business Insider з посиланням на інформацію з книги американського журналіста Пітера Бергена "Трамп і його генерали: Ціна Хаосу", повідомляє УНН.

За інформацією Бергена, 27 січня 2017 року, через кілька тижнів після перемоги на виборах, Трамп зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей в Білому домі - це був перший для Трампа візит зарубіжного лідера до Вашингтона.

Під час ланчу Мей запитала у Трампа, чи говорив він з Путіним. Президент США відповів негативно. У цей момент до Трампа нахилився Майкл Флінн - військовий генерал у відставці, на той момент займав посаду радника з національної безпеки. "Сер, ми зараз домовляємося про цю розмову. Президент Путін дзвонив кілька днів тому, але ми поки не змогли знайти місце на це в своїх розкладах", - повідомив Флінн. У книзі стверджується, що Трамп був засмучений відповіддю і серйозно вилаяв Флінна: "Ви жартуєте? Володимир Путін намагався зателефонувати мені, і ви його не з'єднали? Про що ви думали?".

Після цього президент США назвав Путіна "єдиною людиною в світі, яка може знищити Сполучені Штати" і пізніше розкритикував рішення його команди відкласти дзвінок. "Як таке може бути, що мені телефонує Путін, а ви не з'єднуєте? Я не знаю, що ви, хлопці, робите", - підсумував Трамп.

Нагадаємо, Путін заявив, що не читає твіти Трампа.

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