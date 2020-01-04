Business Insider: Трамп обругал сотрудников Белого дома из-за пропущенного звонка Путина

По информации Бергена, 27 января 2017 года, через несколько недель после победы на выборах, Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме — это был первый для Трампа визит зарубежного лидера в Вашингтон.

Во время ланча Мэй спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным. Президент США ответил отрицательно. В этот момент к Трампу наклонился находящийся рядом Майкл Флинн — военный генерал в отставке, на тот момент занимающий должность советника по национальной безопасности. "Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание", — сообщил Флинн. В книге утверждается, что Трамп был расстроен ответом и серьезно обругал Флинна: "Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем вы думали?".

После этого президент США назвал Путина "единственным человеком в мире, который может уничтожить" Соединенные Штаты и позднее раскритиковал решение его команды отложить звонок. "Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете", — заключил Трамп.

Напомним, Путин заявил, что не читает твиты Трампа.