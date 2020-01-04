Business Insider: Трамп обругал сотрудников Белого дома из-за пропущенного звонка Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Через несколько недель после вступления в должность президента Дональд Трамп серьезно обругал сотрудников Белого дома, так как они не сообщили ему о звонке Владимира Путина. Об этом написал Business Insider со ссылкой на информацию из книги американского журналиста Питера Бергена "Трамп и его генералы: Цена Хаоса", сообщает УНН.
По информации Бергена, 27 января 2017 года, через несколько недель после победы на выборах, Трамп встречался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Белом доме — это был первый для Трампа визит зарубежного лидера в Вашингтон.
Во время ланча Мэй спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным. Президент США ответил отрицательно. В этот момент к Трампу наклонился находящийся рядом Майкл Флинн — военный генерал в отставке, на тот момент занимающий должность советника по национальной безопасности. "Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание", — сообщил Флинн. В книге утверждается, что Трамп был расстроен ответом и серьезно обругал Флинна: "Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем вы думали?".
После этого президент США назвал Путина "единственным человеком в мире, который может уничтожить" Соединенные Штаты и позднее раскритиковал решение его команды отложить звонок. "Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете", — заключил Трамп.
Напомним, Путин заявил, что не читает твиты Трампа.