Бунт "Торнадо": вручені перші підозри

"За результатами здійснення досудового розслідування 20.08.2018 прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру екс-командиру роти "Торнадо", який є організатором вчинення злочинів, та 3 екс-бійцям вказаної роти - членам організованої групи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.



Крім цього, повідомлено про підозру 2 співробітникам державної установи "Київський слідчий ізолятор" - пособникам організованої групи у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України.



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В ході слідства встановлено, що організована група з-поміж ув’язнених колишніх співробітників роти "Торнадо", за пособництва працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, що супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.



Злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.



Зазначені підозрювані з-поміж колишніх командирів та бійців роти "Торнадо" утримуються під вартою на підставі винесеного судом обвинувального вироку в іншому кримінальному провадженні.



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На даний час досудове розслідування триває з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.



Нагадаємо, у Київському слідчому ізоляторі 9 серпня стався бунт ув’язнених колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” після того, як до них прийшли з обшуками.



Пізніше стало відомо, що трьох колишніх бійців спецпідрозділу “Торнадо” вивезли із Лук’янівського СІЗО до різних пенітенціарних установ у Київській області.



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