Бунт "Торнадо": вручены первые подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Военная прокуратура по делу относительно бунта в СИЗО бывших бойцов спецподразделения МВД "Торнадо" вручила первые подозрения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
"По результатам осуществления досудебного расследования 20.08.2018 прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины сообщено о подозрении экс-командиру роты "Торнадо", который является организатором совершения преступлений, и 3 экс-бойцам указанной роты - членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается о подозрении 2 сотрудникам государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" - пособникам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины.
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В ходе следствия установлено, что организованная группа среди заключенных бывших сотрудников роты "Торнадо", при пособничестве работников ГУ "Киевский следственный изолятор", совершивших тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
Преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицировано как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.
Указанные подозреваемые из числа бывших командиров и бойцов роты "Торнадо" содержатся под стражей на основании вынесенного судом обвинительного приговора в другом уголовном производстве.
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В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
Напомним, в Киевском следственном изоляторе 9 августа произошел бунт заключенных бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" после того, как к ним пришли с обысками.
Позже стало известно, что трех бывших бойцов спецподразделения "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в различные пенитенциарные учреждения в Киевской области.
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