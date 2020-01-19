Буліт приніс перемогу ХК "Донбас" у матчі з лідером УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У центральному матчі 29-го туру Української хокейної ліги "Донбас" на виїзді протистояв "Кременчуку", передає УНН з посиланням на сайт ліги.
Статус головної зустрічі уїк-енду команди почали підтверджувати з найперших секунд. Перший гол стався після контратаки "Донбасу": Ілля Коренчук підкараулив осічку Дмитра Орлова і впевнено реалізував вихід один на один з В'ячеславом Новицьким. Однак, на 13-й хвилині періоду Всеволод Толстушко потужно кинув від синьої лінії, встановивши паритет на табло.
Другий період також став нічийним, але команди подвоїли свої результативні показники. Спочатку "городяни" з точним кидком Тимура Гриценко вперше в матчі вийшли вперед, але вже через півхвилини Олександр Костіков повернув рівновагу на табло. Далі "Донбас" знову вийшов вперед. Найпотужніший за силою і снайперський по точності вийшов кидок у Айнарса Подзіньша. Втім "Кременчук" і тут зрівняв рахунок - дубль оформив Тимур Гриценко.
Класичні хокейні "гойдалки" продовжилися і після другої перерви. "Донбас" знову вийшов вперед. На цей раз після незручного кидка Євгена Никіфорова голкіпер "городян" запустив шайбу собі за спину, але вже через хвилину Олександр Пукса запалив на табло дві четвірки, які протрималися до кінця третього періоду.
Овертайм на льоду "Айсбергу" став другим поспіль за три дні. 15 січня "Кременчук" тут обіграв "Дніпро" в додаткові 5 хвилин, але з "Донбасом" повторити такий результат не вдалося. Нульові п'ять хвилин стали четвертим ігровим відрізком в матчі, в якому була зафіксована нічия. Гра перейшла в серію булітів.
В кидках хокеїсти "Донбасу" виявилися трохи точніше, в складі донеччан відзначилися Микита Мілєхін і Віталій Карамнов, але головна заслуга виїзної перемоги належить Степану Горячевських, який своєю ключкою "знешкодив" більшу частину гравців "Кременчука".
Варто відзначити, що "Кременчук" має беззаперечне лідерство – 72 очки. "Дніпро" та "Донбас" йдуть 2 і 3 – по 59 балів.