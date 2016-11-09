Будні машиніста поїзда метро – спецпроект УНН

Як розповів в ексклюзивному інтерв’ю УНН машиніст столичного метро Олександр Рудий, за плечима у нього 14-річний досвід роботи. Однак у цій професії величезне значення відіграє і фізичний стан спеціаліста.

"Машиністом я працюю вже 14 років, і найголовніше що потрібно мати – це міцне здоров’я. Адже якщо його немає, то просто не пройдеш медогляд і тебе не допустять до навчання на цю професію. Аби працювати машиністом, потрібно мати за своїми плечима середню освіту, обов’язково пропрацювати деякий час слюсарем третього розряду, щоб потім можна було піти на навчання машиністом. Потім - проходження психологічних тестів, медичний огляд та перевірка на профпридатність. Це основні критерії для того, аби працювати машиністом", - розповів О.Рудий.

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Також він додав, що кожен машиніст рухомого складу перед тим, як вийти на маршрут, має пройти ряд процедур.

"Машиніст має п’ять змін: 1 та 5 зміна - це нічні, 2-3-4 зміни - денні. В залежності від своєї зміни, машиніст приходячи на роботу має пройти медичний огляд. Нас перевіряють на вміст алкоголю у крові, вимірюють пульс та тиск. Після цього працівник йде до оператора, де ознайомлюється з інструктажем, проходить планову перевірку документів, спорядження. Якщо під час перевірки порушень не виявили, працівник виходить на свій маршрут", - розповів він.

Олександр розповів, що на даний час машиніс рухомого складу отримує погодинну оплату праці (30 гривень за годину). За підрахунками, в середньому машиніст столичного метрополітену отримує 12 864 грн на місяць. Також він зазначив, що наразі особливого ажіотажу до цієї професії не має.

"Сьогодні конкурсу на посаду машиніста немає. Раніше, коли курс долара був 8 грн і зарплата у 1000 доларів, тоді і конкурс на місце був великий. А тепер, коли звичайний менеджер, грубо кажучи, може отримувати таку ж зарплату, як і ми, то звичайно, при такій ситуації людина обере професію з меншим ризиком та відповідальністю", - зазначив машиніст.

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Як розповів О.Рудий, на червоній лінії метро обслуговується 24 модернізованих одиниць рухомого складу. За рахунок автоматизації, нові моделі значно комфортніші як для машиніста, так і для пасажирів метро.

"У нашому депо обслуговується 24 нових, а точніше модернізованих, сцепів рухомих складів. Прибувати до нас вони почали з 2014 року. Вони модернізовані, з новими технологіями - німецькими, японськими та сучасні українськими. На екрані у машиніста відображається швидкість, з якою рухається потяг, також показується, в яких вагонах зачинені двері. Навіть у випадку, коли машиністу стає погано, і він не реагує на сигнали диспетчера, система автоматично призупиняє швидкість до повного відключення. Тому варіантів, що на повній швидкості рухомий склад наздожене попередній потяг, виключається", - повідомив О.Рудий.

Також він додав, що професія машиніста складна через великі психологічні навантаження.

"Фізично не важко. Важко емоційно-психологічно, адже дуже багато факторів впливає на роботу. Нас, звичайно, готують до різних аварійних ситуацій. Проводять і тренінги, і курси підвищення кваліфікації. Але одна справа, коли ти це проходиш умовно, а інша справа - коли ти стикаєшся з цим в реальному житті, ситуації. Тому психологічно і морально важко, а ми маємо бути готові до будь-якої ситуації", - розповів О.Рудий.

Як повідомляв УНН, станом на 8 листопада, цього року в київському метрополітені сталося 9 випадків травмування дітей.