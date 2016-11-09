Будни машиниста поезда метро - спецпроект УНН

Как рассказал в эксклюзивном интервью УНН машинист столичного метро Александр Рудый, за плечами у него 14-летний опыт работы. Однако в этой профессии огромное значение играет и физическое состояние специалиста.

"Машинистом я работаю уже 14 лет, и самое главное что нужно иметь - это крепкое здоровье. Ведь если его нет, то просто не пройдешь медосмотр и тебя не допустят к обучению на эту профессию. Чтобы работать машинистом, нужно иметь за плечами среднее образование, обязательно проработать некоторое время слесарем третьего разряда, чтобы потом можно было пойти учиться машинистом. Затем - прохождение психологических тестов, медицинский осмотр и проверка на профпригодность. Это основные критерии для того, чтобы работать машинистом ", - рассказал А.Рудый .

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Также он добавил, что каждый машинист подвижного состава перед тем, как выйти на маршрут, должен пройти ряд процедур.

"Машинист имеет пять смен: 1 и 5 смены - это ночные, 2-3-4 смены - дневные. В зависимости от своей смены, машинист приходя на работу должен пройти медицинский осмотр. Нас проверяют на содержание алкоголя в крови, измеряют пульс и давление. После этого работник идет к оператору, где знакомится с инструктажем, проходит плановую проверку документов, снаряжение. Если во время проверки нарушений не обнаружили, работник выходит на свой маршрут ", - рассказал он.

Александр рассказал, что в настоящее время машинист подвижного состава получает почасовую оплату труда (30 гривен в час). По подсчетам, в среднем машинист столичного метрополитена получает 12864 грн в месяц. Также он отметил, что пока особого ажиотажа в этой профессии нет.

"Сегодня конкурса на должность машиниста нет. Раньше, когда курс доллара был 8 грн и зарплата в 1000 долларов, тогда и конкурс на место был большой. А теперь, когда обычный менеджер, грубо говоря, может получать такую ​​же зарплату, как и мы, то конечно, при такой ситуации человек выберет профессию с меньшим риском и ответственностью ", - отметил машинист.

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Как рассказал А.Рудый, на красной линии метро обслуживается 24 модернизированными единицами подвижного состава. За счет автоматизации, новые модели значительно более комфортные как для машиниста, так и для пассажиров метро.

"В нашем депо обслуживается 24 новых, а точнее модернизированных, сцепок подвижного состава. Прибывать к нам они начали с 2014 года. Они модернизированы, с новыми технологиями - немецкими, японскими и современными украинскими. На экране у машиниста отображается скорость, с которой движется поезд , также показывается, в каких вагонах закрыты двери. Даже в случае, когда машинисту становится плохо, и он не реагирует на сигналы диспетчера, система автоматически приостанавливает скорость до полного отключения. Поэтому вариант, что на полной скорости подвижной состав догонит предыдущий поезд, исключается " , - сообщил А.Рудый.

Также он добавил, что профессия машиниста сложная через большие психологические нагрузки.

"Физически не трудно. Трудно эмоционально-психологически, ведь очень много факторов влияет на работу. Нас, конечно, готовят к различным аварийным ситуациям. Проводят и тренинги, и курсы повышения квалификации. Но одно дело, когда ты это проходишь условно, а другое дело - когда ты сталкиваешься с этим в реальной жизни, ситуации. Поэтому психологически и морально тяжело, а мы должны быть готовы к любой ситуации ", - рассказал А.Рудый.

Как сообщал УНН, по состоянию на 8 ноября, в этом году в киевском метрополитене произошло 9 случаев травмирования детей .