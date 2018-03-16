Будівництво ЖК "Медовий" досягло рівня 17 поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зведення житлового комплексу “Медовий” триває. Будівельники працюють активними темпами, тож вже зараз на об’єкті з’явились обриси майбутнього комплексу, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київміськбуду”.
Майбутня новобудова № 3 виросла вже на 17 поверхів, тривають роботи з укладення цегляної кладки на рівні 2 поверху. Також виконується облаштування монолітної частини паркінгу.
На будинку № 1 виконуються роботи з облаштування монолітного каркасу на рівні 8 поверху, розпочато цегляну кладку на 1-2 поверхах.
Будинок № 2 зводиться кількома етапами, зараз там виконуються роботи із формування пальового поля та облаштовується підвальна частина будинку.
По закінченню будівництва, у ЖК “Медовий”, окрім житлових будинків та паркінгу, буде дитячий садок. Також поблизу комплексу буде три нові дороги, які дозволять мешканцям “Медового” у максимально комфортний спосіб дістатися будь-якої частини міста.
Зараз у наявності ще лишились квартири різних метражів та планувань, які задовольнять потреби навіть найвибагливішого покупця. Більш детальну інформацію щодо купівлі нерухомості у ЖК “Медовий”, а також можливості купівлі житла на умовах іпотечного кредитування та інших програм, можна дізнатись у відділі продажу: (044) 280 90 11; вул. М.Омеляновича-Павленка (раніше Суворова), 4/6.