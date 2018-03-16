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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 3245 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 27973 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34296 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 79866 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102799 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Строительство ЖК "Медовый" достигло уровня 17 этажа

Строительство ЖК "Медовый" достигло уровня 17 этажа

Киев  •  УНН

 • 15560 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Возведение жилого комплекса “Медовый” продолжается. Строители работают активными темпами, поэтому уже сейчас на объекте появились очертания будущего комплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Киевгорстроя”.

Будущая новостройка № 3 выросла уже на 17 этажей, делается кирпичная кладка на уровне 2 этажа. Также выполняется обустройство монолитной части паркинга.

На доме № 1 выполняются работы по устройству монолитного каркаса на уровне 8 этажа, начато кирпичную кладку на 1-2 этажах.

Дом № 2 строится несколькими этапами, сейчас там выполняются работы по формированию свайного поля и обустраивается подвальная часть дома.

По окончании строительства, в ЖК “Медовый”, кроме жилых домов и паркинга, будет детский сад. Также вблизи комплекса будут три новые дороги, которые позволят жителям “Медового” в максимально комфортный способ добраться до любой части города.

Сейчас в наличии еще остались квартиры различных метражей и планировок, которые удовлетворят потребности даже самого требовательного покупателя. Более подробную информацию о покупке недвижимости в ЖК “Медовый”, а также о возможности покупки жилья на условиях ипотечного кредитования и других программ, можно узнать в отделе продаж: (044) 280 90 11; ул. М. Омеляновича-Павленко (ранее Суворова), 4/6.

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