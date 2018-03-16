Строительство ЖК "Медовый" достигло уровня 17 этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Возведение жилого комплекса “Медовый” продолжается. Строители работают активными темпами, поэтому уже сейчас на объекте появились очертания будущего комплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Киевгорстроя”.
Будущая новостройка № 3 выросла уже на 17 этажей, делается кирпичная кладка на уровне 2 этажа. Также выполняется обустройство монолитной части паркинга.
На доме № 1 выполняются работы по устройству монолитного каркаса на уровне 8 этажа, начато кирпичную кладку на 1-2 этажах.
Дом № 2 строится несколькими этапами, сейчас там выполняются работы по формированию свайного поля и обустраивается подвальная часть дома.
По окончании строительства, в ЖК “Медовый”, кроме жилых домов и паркинга, будет детский сад. Также вблизи комплекса будут три новые дороги, которые позволят жителям “Медового” в максимально комфортный способ добраться до любой части города.
Сейчас в наличии еще остались квартиры различных метражей и планировок, которые удовлетворят потребности даже самого требовательного покупателя. Более подробную информацию о покупке недвижимости в ЖК “Медовый”, а также о возможности покупки жилья на условиях ипотечного кредитования и других программ, можно узнать в отделе продаж: (044) 280 90 11; ул. М. Омеляновича-Павленко (ранее Суворова), 4/6.