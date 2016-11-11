Будемо працювати над візитом П.Порошенка до США - В.Чалий
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Посольство України у США буде працювати над тим аби президент України здійснив візит до новообраного президента США Дональда Трампа. Про це в ефірі програми “Право на владу” повідомив посол України в США Валерій Чалий, повідомляє УНН.
“Я передав офіційні привітання президента України, обраному президенту США і у нас є розуміння як ми будемо рухатись найближчим часом,” — сказав він.
В.Чалий зазначив, що наразі у Д.Трампа є багато пріорітетних питань, зокрема, у кадровій політиці та у визначенні чітких пріорітетів.
“На сьогодні ще, навіть, немає рішення по ключовим позиціям. Найближчим часом вони мають вирішити багато своїх внутрішніх питань, а потім думати про візити. Але запрошення — це нормальний дипломатичний хід для того, щоб привернути увагу і дати можливість бути у подальшому в переліку країн, куди президент США може здійснити візит. Хоча, скоріше всього, ми будемо працювати, в першу чергу, над візитом президента України до США. По черговості має бути, скоріше всього, так,” — резюмував посол.
Як повідомляв УНН, найближче оточення новообраного президента США Дональда Трампа досить добре проінформоване про ситуацію в Україні.