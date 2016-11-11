Будем работать над визитом Порошенко в США - Чалый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Посольство Украины в США будет работать над тем, чтобы президент Украины совершил визит к новоизбранному президенту США Дональда Трампа. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает УНН.
"Я передал официальные поздравления президента Украины, избранному президенту США и у нас есть понимание как мы будем двигаться в ближайшее время", - сказал он.
Чалый отметил, что сейчас у Д.Трампа много приоритетных вопросов, в частности, в кадровой политике и в определении четких приоритетов.
"На сегодняшний день еще даже нет решения по ключевым позициям. В ближайшее время они должны решить много своих внутренних вопросов, а потом думать о визитах. Но приглашение - это нормальный дипломатический ход для того, чтобы привлечь внимание и дать возможность быть в дальнейшем в перечне стран, куда президент США может осуществить визит. Хотя, скорее всего, мы будем работать, в первую очередь, над визитом президента Украины в США. По очередности должно быть, скорее всего, так", - резюмировал посол.
Как сообщал УНН, ближайшее окружение новоизбранного президента США Дональда Трампа достаточно хорошо информировано о ситуации в Украине.