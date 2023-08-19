"Буде зроблено максимально швидко": Боррель про вступ України до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вступ України до Європейського Союзу відбудеться "максимально швидко", це, зокрема, сталося через повномасштабне вторгнення рф. Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais, пише УНН.
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"Без війни розгляд цієї кандидатури зайняв б роки. Включення країни такого розміру та таких соціально-економічних умов, як Україна, до ЄС є серйозним викликом: якби вона вступила завтра, вона була б єдиним чистим одержувачем коштів. Усі інші стали б платниками чистих внесків", - сказав Боррель.
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Він наголосив, що війни "прискорюють історію", і одним з наслідків цього є те, що Україна стала кандидатом до повноправного членства в Європейському Союзі.
"Ця кандидатура серйозна. Це буде зроблено максимально швидко. Війна однозначно штовхнула Україну на той бік, на який (президент рф володимир, - ред.) путін не хотів", - заявив дипломат.
Нагадаємо
Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais порівняв росію із "заправкою, власник якої має атомну бомбу".