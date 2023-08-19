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"Будет сделано максимально быстро": Боррель о вступлении Украины в Евросоюз

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Вступление Украины в Европейский Союз состоится "максимально быстро", это, в частности, произошло из-за полномасштабного вторжения рф. Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais, пишет УНН.

Цитата

"Без войны рассмотрение этой кандидатуры заняло бы годы. Включение страны такого размера и таких социально-экономических условий, как Украина, в ЕС является серьезным вызовом: если бы она вступила завтра, она была бы единственным чистым получателем средств. Все остальные стали бы плательщиками чистых взносов", - сказал Боррель.

Детали

Он отметил, что войны "ускоряют историю", и одним из последствий этого является то, что Украина стала кандидатом к полноправному членству в Европейском Союзе.

"Эта кандидатура серьезная. Это будет сделано максимально быстро. Война однозначно толкнула Украину на ту сторону, на которую (президент рф владимир, - ред.) путин не хотел", - заявил дипломат.

Напомним

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Pais сравнил Россию с "заправкой, владелец которой имеет атомную бомбу".

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