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Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14615 перегляди

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні для наведення ракет Storm Shadow. Це може суттєво знизити ефективність використання британських крилатих ракет для ударів по російських цілях.

Британські Storm Shadow можуть стати марними для України через блокування розвідданих США - ЗМІ

Україна може втратити можливість ефективного використання британських крилатих ракет Storm Shadow після рішення Дональда Трампа заблокувати передавання розвідданих США союзникам. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що після того, як адміністрація президента США призупинила військову допомогу Києву, Вашингтон також обмежив доступ Великої Британії та інших союзників до критично важливої інформації, яка використовувалася для наведення ударів по цілях на території росії.

Як повідомляє MailOnline, британським розвідувальним службам і військовим офіційно заборонено ділитися розвідданими США з Україною. Це рішення може серйозно позначитися на ефективності Storm Shadow, які Україна активно застосовувала, зокрема для ударів по цілях у Курській області РФ.

Довідково

Storm Shadow – високоточні ракети великої дальності, розроблені Великою Британією та Францією (під назвою Scalp), здатні знищувати укріплені бункери, склади боєприпасів, командні центри та критично важливу інфраструктуру. Їхня дальність сягає 250 км, а вартість однієї ракети оцінюється приблизно в 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Нагадаємо

у листопаді минулого року Україна вперше застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території рф. Дозвіл на використання ракет надано у відповідь на залучення Росією північнокорейських військ.

США продовжують ділитися розвідданими з Україною попри призупинення допомоги - CNN04.03.25, 15:40 • 17749 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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