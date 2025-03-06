Британские Storm Shadow могут стать бесполезными для Украины из-за блокировки разведданных США - СМИ
Киев • УНН
США запретили Британии передавать разведданные Украине для наведения ракет Storm Shadow. Это может существенно снизить эффективность использования британских крылатых ракет для ударов по российским целям.
Украина может потерять возможность эффективного использования британских крылатых ракет Storm Shadow после решения Дональда Трампа заблокировать передачу разведданных США союзникам. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что после того, как администрация президента США приостановила военную помощь Киеву, Вашингтон также ограничил доступ Великобритании и других союзников к критически важной информации, которая использовалась для наведения ударов по целям на территории России.
Как сообщает MailOnline, британским разведывательным службам и военным официально запрещено делиться разведданными США с Украиной. Это решение может серьезно сказаться на эффективности Storm Shadow, которые Украина активно использовала, в том числе для ударов по целям в курской области рф.
Справочно
Storm Shadow – высокоточные ракеты большой дальности, разработанные Великобританией и Францией (под названием Scalp), способные уничтожать укрепленные бункеры, склады боеприпасов, командные центры и критически важную инфраструктуру. Их дальность достигает 250 км, а стоимость одной ракеты оценивается примерно в 2 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним
в ноябре прошлого года Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории рф. Разрешение на использование ракет было дано в ответ на привлечение россией северокорейских войск.
США продолжают делиться разведданными с Украиной, несмотря на приостановку помощи - CNN04.03.25, 15:40 • 17748 просмотров