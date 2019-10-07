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БРСМ-Нафта і Harley-Davidson® Kyiv пліч-о-пліч відсвяткували закриття байкерського сезону в стилі Pocker Run

Київ • УНН

 • 19079 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Автозаправна мережа БРСМ-Нафта спільно з офіційним дилером легендарного бренду Harley-Davidson Kyiv і клубом власників однойменних мотоциклів HOG Kyiv Chapter Ukraine з 2014 року традиційно підтримує довгоочікуване свято всіх українських мотолюбителів і шанувальників байкерського стилю життя, передає УНН.

БРСМ-Нафта і Harley-Davidson® Kyiv пліч-о-пліч відсвяткували закриття байкерського сезону в стилі Pocker Run

5 локацій, 5 карт, сотні байкерів, 500 літрів пального, тисяча міцних коктейлів та один головний приз. Є грандіозні події, що привертають загальну увагу та не залишають байдужими навіть тих, кого, на перший погляд, ніби і не стосуються. Хоча як може не стосуватися… мрія? Мрія про драйв, завзяття, азарт і швидкість, які одразу постають в уяві від перших акордів хороброго гуркоту моторів. Втіленням такої мрії стало традиційне свято з нагоди закриття байкерського сезону-2019. Захід влаштували Національна мережа АЗК БРСМ-Нафта і Harley-Davidson Kyiv за підтримки бренду Nemiroff.

Щорічне закриття мотосезону вже стало гарною традицією. Шостий рік поспіль воно справедливо вважається найбільш видовищною подією осені. І не дарма! Добре партнерство клубу власників "залізних коней" Harley-Davidson та команди БРСМ-Нафта заклало фундамент міцної дружби та яскравих розваг.

5 жовтня численна колона з понад 250 учасників під прапорами торгової марки БРСМ-Нафта та Harley-Davidson урочисто проїхала вулицями Києва. До українських байкерів приєдналися гості з Литви, Латвії, Білорусі та Молдови. Мотошоу почалось об 11:00 у самому центрі столиці, біля Arena Entertainment. Його щиро вітали глядачі – нікого не залишила байдужим потужна "пісня" моторів, що символізувала потяг до пригод і шалених вражень.

Цього року родзинкою свята став надзвичайно азартний квест у форматі POKER RUN. Гра тривала з 28 вересня по 4 жовтня на 5 столичних автозаправних комплексах БРСМ-Нафта. Переможці квесту, які першими зібрали найсильнішу покерну комбінацію карт, що знаходилися на АЗК, отримали 10 запрошень на гучну байкерську вечірку.

На вечірці, що відбулася в суботу у Beer House (Arena Entertainment, м. Київ, вул. Басейна, 2 А), на гостей-байкерів чекали не менш гарячі розваги, запальна рок-музика, конкурси для сильних духом і, звичайно, безліч коштовних призів. Національна мережа АЗК БРСМ-Нафта презентувала байкерам 500 л бензину, також переможці конкурсів отримали 100 чудових подарунків. Harley-Davidson Kyiv підготував спеціальний приз – сертифікат на 20 000 грн – переможцеві, який зібрав найсильнішу покерну комбінацію під час квесту POKER RUN.

Та справжньою приємною несподіванкою байкерської вечірки стало те, що всі переможці конкурсів відмовилися від своїх подарунків на користь Української армії, - 500 літрів пального та грошові кошти будуть відправлені нашим солдатам на передову.

Власник мережі БРСМ-Нафта Андрій Біба наголосив на своєму особливому ставленні до традиції, що склалася у компанії та брендів Harley-Davidson і Nemiroff: "Ми дуже цінуємо дух свободи та волелюбства, притаманний байкерському руху, тож щороку охоче беремо участь у такому грандіозному заході, як закриття мотосезону. БРСМ-Нафта поважає драйвовість у житті та в бізнесі, і ми раді розбудовувати партнерські взаємини з такими мужніми брендами, як Harley-Davidson і Nemiroff. Нехай ця енергія — байкерський драйв надихає всіх на нові звершення".

Довідка про компанію. Мережа автозаправних комплексів БРСМ-Нафта була заснована 1992 року. Сьогодні вона нараховує 159 сучасних АЗК, розташованих по всій Україні. Засновником і власником ТМ БРСМ-Нафта є український підприємець Андрій Біба.

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