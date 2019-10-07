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БРСМ-Нафта и Harley-Davidson® Kyiv плечом к плечу отпраздновали закрытие байкерского сезона в стиле Pocker Run

Киев • УНН

 • 19079 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Автозаправочная сеть БРСМ-Нафта совместно с официальным дилером легендарного бренда Harley-Davidson Kyiv и клубом владельцев одноименных мотоциклов HOG Kyiv Chapter Ukraine с 2014 года традиционно поддерживает долгожданный праздник всех украинских мотолюбителей и поклонников байкерского стиля жизни, передает УНН.

БРСМ-Нафта и Harley-Davidson® Kyiv плечом к плечу отпраздновали закрытие байкерского сезона в стиле Pocker Run

5 локаций, 5 карт, сотни байкеров, 500 литров топлива, тысяча крепких коктейлей и один главный приз. Есть грандиозные события, которые привлекают всеобщее внимание и не оставляют равнодушными даже тех, кого, на первый взгляд, вроде и не касаются. Хотя, как может не касаться… мечта? Мечта о драйве, порыве, азарте и скорости, которые сразу рисует воображение при первых аккордах храброго рева моторов. Воплощением такой мечты стал традиционный праздник по случаю закрытия байкерского сезона-2019. Мероприятие организовали Национальная сеть АЗК БРСМ-Нафта и Harley-Davidson Kyiv, при поддержке бренда Nemiroff.

Ежегодное закрытие мотосезона уже стало хорошей традицией. Шестой год подряд оно справедливо считается самым зрелищным событием осени. И не зря! Доброе партнерство клуба владельцев "железных коней" Harley-Davidson и команды БРСМ-Нафта заложило фундамент крепкой дружбы и ярких развлечений.

5 октября многочисленная колонна из более 250 участников под флагами торговой марки БРСМ-Нафта и Harley-Davidson торжественно проехала по улицам Киева. К украинским байкерам присоединились гости из Литвы, Латвии, Беларуси и Молдовы. Мотошоу началось в 11:00 в самом центре столицы, у Arena Entertainment. Его тепло приветствовали зрители – никого не оставила равнодушным мощная "песня" моторов, которая символизировала тягу к приключениям и безудержным впечатлениям.

В этом году изюминкой праздника стал необычайно азартный квест в формате POKER RUN. Игра проходила с 28 сентября по 4 октября на 5 столичных автозаправочных комплексах БРСМ-Нафта. Победители квеста, которые первыми собрали самую сильную покерную комбинацию карт, спрятанных на АЗК, получили 10 пригласительных на праздничную байкерскую вечеринку.

На вечеринке, которая состоялась в субботу в Beer House (Arena Entertainment, г. Киев, ул. Бассейная, 2 А), гостей-байкеров ждали не менее горячие развлечения, зажигательная рок-музыка, конкурсы для сильных духом и, конечно, множество ценных призов. Национальная сеть АЗК БРСМ-Нафта презентовала байкерам 500 л бензина, также победители конкурсов получили 100 чудесных подарков. Harley-Davidson Kyiv подготовил специальный приз – сертификат на 20.000 грн – победителю, который собрал самую сильную покерную комбинацию во время квеста POKER RUN.

Но, настоящей неожиданностью байкерской вечеринки стало то, что абсолютно все победители розыгрышей отказались от своих призов в пользу Украинской армии, - 500 литров топлива и денежные средства отправятся нашим солдатам на передовую.

Собственник сети БРСМ-Нафта Андрей Биба подчеркнул свое особое отношение к традиции, сложившейся у компании и брендов Harley-Davidson и Nemiroff: "Мы очень ценим дух свободы и независимости, присущий байкерскому движению, поэтому каждый год с удовольствием участвуем в таком грандиозном мероприятии, как закрытие мотосезона. "БРСМ-Нафта" уважает драйвовость в жизни и в бизнесе, и мы рады строить партнерские отношения с такими мужественными брендами, как Harley-Davidson и Nemiroff. Пусть эта энергия — байкерский драйв вдохновляет всех на новые свершения".

Справка о компании. Сеть автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта была основана в 1992 году. Сегодня она насчитывает 159 современных АЗК, расположенных по всей Украине. Основателем и собственником ТМ БРСМ-Нафта является украинский предприниматель Андрей Биба.

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