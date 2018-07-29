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Британський велогонщик Герайнт Томас вперше став переможцем "Тур де Франс"

Британський велогонщик Герайнт Томас вперше став переможцем "Тур де Франс"

Київ • УНН

 • 10291 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Британський велогонщик команди Sky Герайнт Томас став переможцем генеральної класифікації багатоденки “Тур де Франс”, інформує УНН з посиланням на сайт події.

Томас показав результат 83 години 17 хвилин 13 секунд. Друге місце зайняв голландський велогонщик Том Дюмулен з Sunweb (+1.51). Третім в загальному заліку став партнер Томаса по команді британець Кріс Фрум (+2.24), який виграв три попередні “Тур де Франс”.

Переможцем заключного етапу, який фінішував на Єлисейських полях в Парижі, став норвежець Олександр Крістофф з команди UAE Emirates. Друге місце зайняв німець Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). Третім став француз Арно Демар (Groupama — FDJ).

Для 32-річного Томаса ця перемога стала першою на “Тур де Франс”. Він вигравав багатоденки “Париж — Ніцца” (2016), “Джиро дель Трентіно” (2017). Томас є дворазовим олімпійським чемпіоном з велогонок на треку в командному переслідуванні (2008, 2012). Томас став третім британцем після Фрума і Бредлі Віггінса, якому вдалося виграти “Тур де Франс”.

33-річний Фрум був допущений до участі в “Тур де Франс” в останній момент. У допінг-пробі спортсмена, взятій під час переможної для нього багатоденки “Вуельта” у вересні 2017 року, зміст сальбутамолу в два рази перевищив допустиму норму. Сальбутамол сам по собі не є забороненою речовиною, для його вживання також не вимагається терапевтичний виняток. Незважаючи на це, організатори “Тур де Франс” побоювалися, що участь Фрума може дискредитувати гонку.

Фрум піднімався на подіум в шести багатоденках Гранд-туру за останні два роки. Він виграв “Тур де Франс” в 2016 та 2017 років роках, “Джиро д’Італія” (2018) і “Вуельту” (2017), а також став другим на іспанській багатоденці. Британець брав участь в “Тур де Франс” і в шостий раз увійшов до трійки кращих. Дюмулен є переможцем “Джиро д’Італія” 2017 року, для 27-річного голландця друге місце стало кращим результатом на “Тур де Франс”.

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