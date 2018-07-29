Британский велогонщик Герайнт Томас впервые стал победителем "Тур де Франс"

Томас показал результат 83 часа 17 минут 13 секунд. Второе место занял голландский велогонщик Том Дюмулен из Sunweb (+1.51). Третьим в общем зачете стал партнер Томаса по команде британец Крис Фрум (+2.24), который выиграл три предыдущих “Тур де Франс”.

Победителем заключительного этапа, который финишировал на Елисейских полях в Париже, стал норвежец Александр Кристофф из команды UAE Emirates. Второе место занял немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo). Третьим стал француз Арно Демар (Groupama — FDJ).

Для 32-летнего Томаса эта победа стала первой на “Тур де Франс”. Он выигрывал многодневки “Париж — Ницца” (2016), “Джиро дель Трентино” (2017). Томас является двукратным олимпийским чемпионом по велогонкам на треке в командном преследовании (2008, 2012). Томас стал третьим британцем после Фрума и Брэдли Уиггинса, которому удалось выиграть “Тур де Франс”.

33-летний Фрум был допущен к участию в “Тур де Франс” в последний момент. В допинг-пробе спортсмена, взятой во время победной для него многодневки “Вуэльта” в сентябре 2017 года, содержание сальбутамола в два раза превысило допустимую норму. Сальбутамол сам по себе не является запрещенным веществом, для его употребления также не требуется терапевтическое исключение. Несмотря на это, организаторы “Тур де Франс” опасались, что участие Фрума может дискредитировать гонку.

Фрум поднимался на подиум в шести многодневках Гранд-тура за последние два года. Он выиграл “Тур де Франс” в 2016 и 2017 годах, “Джиро д’Италия” (2018) и “Вуэльту” (2017), а также стал вторым на испанской многодневке. Британец принимал участие в “Тур де Франс” и в шестой раз вошел в тройку лучших. Дюмулен является победителем “Джиро д’Италия” 2017 года, для 27-летнего голландца второе место стало лучшим результатом на “Тур де Франс”.