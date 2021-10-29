Британські вчені закликають їсти менше червоного м'яса
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Британські вчені розповіли про шкоду червоного м’яса для навколишнього середовища, передає УНН з посиланням на доповідь фахівців, опубліковану в журналі The Lancet.
За їхніми словами, виробництво червоного м’яса є одним із основних факторів глобального потепління та погіршення стану навколишнього середовища.
“На сектор тваринництва припадає близько 15% антропогенних викидів парникових газів. Виробництво тваринництва веде до знеліснення, деградації та втрати біорізноманіття земель”, — йдеться у повідомленні.
Скорочення споживання червоного м’яса може допомогти захистити довкілля та покращити здоров’я людини, запевняють фахівці.
“Для створення стійкої та здорової системи харчування необхідно скоротити глобальне споживання червоного м’яса більш ніж на 50%”, — додали вчені.
Крім того, високе споживання продуктів тваринного походження, особливо червоного м’яса та м’ясних напівфабрикатів, негативно впливає на здоров’я людини.
“З’являється все більше відомостей про те, що споживання великої кількості обробленого м’яса і, меншою мірою, червоного м’яса, призводить до підвищеного ризику ожиріння, серцево-судинних захворювань і деяких форм раку”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров’я, між тим, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса та розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози та простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання м’ясної продукції та червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.
Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину та козлятину.