Британские ученые призывают есть меньше красного мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Британские ученые рассказали о вреде красного мяса для окружающей среды, передает УНН со ссылкой на доклад специалистов, опубликованный в журнале The Lancet.
По их словам, производство красного мяса является одним из основных факторов глобального потепления и ухудшения состояния окружающей среды.
“На сектор животноводства приходится около 15% антропогенных выбросов парниковых газов. Производство животноводства ведет к обезлесению, деградации и утрате биоразнообразия земель”, — говорится в сообщении.
Сокращение потребления красного мяса может помочь защитить окружающую среду и улучшить здоровье человека, уверяют специалисты.
“Для создания устойчивой и здоровой системы питания необходимо сократить глобальное потребление красного мяса более чем на 50%”, — добавили ученые.
Кроме того, высокое потребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса и мясных полуфабрикатов, отрицательно сказывается на здоровье человека.
“Появляется все больше сведений того, что потребление большого количества обработанного мяса и, в меньшей степени, красного мяса, приводит к повышенному риску ожирения, сердечно-сосудистым заболеваниям и некоторым формам рака”, — говорится в сообщении.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.
Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.