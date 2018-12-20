Британські аудитори перевірять Генеральну прокуратуру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Фахівці міжнародної аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers проведуть аудит діяльності Генпрокуратури України. Про це повідомив на прес-конференції у четвер генпрокурор Юрій Луценко, передає УНН.
Аудитори перевірятимуть роботу підрозділів ГПУ.
"Рада Європи надала фінансування. Вона самостійно провела аудит, і в результаті роботи Генпрокуратура була доручена PricewaterhouseCoopers. Розмір фінансування я не знаю та це оплачуватиметься за гроші наших західних партнерів", - сказав він.
Попередні результати роботи аудиторів будуть відомі вже у лютому 2019 року.
Першими під перевірку аудиторів потраплять слідчі управління, за ними підрозділи процесуального керівництва, підрозділ представництва в судах.
Після проведення аудиту на відомтсво очікують суттєві зміни,
"Це буде серйозна робота західних спеціалістів, які екзаменуватимуть нашу систему на відповідність європейським стандартам. Я не сумніваюся, що ми отримаємо достатньо серйозні професійні зауваження і рекомендації, які втілюватимемо в життя", - сказав генпрокурор.
Як повідомляв УНН, в Управлінні спеціальних розслідувань ГПУ надіслали Генпрокуророві Юрію Луценку колективний лист, в якому просять вжити заходів для відновлення конституційних прав та гарантій слідчих, оскільки після офіційного запуску Державного бюро слідчі прокуратури були фактично позбавлені гарантій незалежності і соціальних гарантій.
27 листопада 2018 року 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні.