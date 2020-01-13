Британське видання назвало окупований Крим "російським"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Британське видання Daily Mail назвало окупований Крим "російським". На це відреагувало посольство України в Сполученому Королівстві на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Увесь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail й досі – ні. Будь ласка, зробіть необхідні виправлення, щоб не вводити в оману своїх читачів", - йдеться в повідомленні.
Так, стаття з відповідною згадкою була опублікована британським виданням у день місячного затемнення - 11 січня 2020 року.
"Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія", - написано у новині.
Нагадаємо, що популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим "російським".