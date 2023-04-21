Британська розвідка: російські медіа перебільшують вплив погодних умов у світлі очікуваного українського контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські медіа перебільшують вплив погодних умов на плани української армії, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як вказує МО Британії, з м'яким ґрунтом на більшій частині території України "сильний бруд, швидше за все, уповільнить роботу обох сторін у конфлікті".
"Однак російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття морального духу у росіян та підрив - у прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу", - вказали у британській розвідці.
"Очікується, що стан поверхні покращиться протягом найближчих тижнів. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, який обмежує маневр учасників бойових дій на бездоріжжі", - ідеться у звіті.
Доповнення
У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий.