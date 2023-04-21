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Британська розвідка: російські медіа перебільшують вплив погодних умов у світлі очікуваного українського контрнаступу

Британська розвідка: російські медіа перебільшують вплив погодних умов у світлі очікуваного українського контрнаступу

Київ • УНН

 • 330429 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російські медіа перебільшують вплив погодних умов на плани української армії, ідеться у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як вказує МО Британії, з м'яким ґрунтом на більшій частині території України "сильний бруд, швидше за все, уповільнить роботу обох сторін у конфлікті".

"Однак російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив бруду на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття морального духу у росіян та підрив - у прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу", - вказали у британській розвідці.

"Очікується, що стан поверхні покращиться протягом найближчих тижнів. Загроза від мін, ймовірно, продовжує залишатися важливішим фактором, який обмежує маневр учасників бойових дій на бездоріжжі", - ідеться у звіті.

Доповнення

У Зеленського заявили, що український контрнаступ неминучий.

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