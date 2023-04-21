Британская разведка: российские медиа преувеличивают влияние погодных условий в свете ожидаемого украинского контрнаступления

Детали

Как указывает МО Британии, с мягкой почвой на большей части территории Украины "сильная грязь, скорее всего, замедлит работу обеих сторон в конфликте".

"Однако российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние грязи на украинские силы в рамках информационной операции, направленной на поднятие морального духа у россиян и подрыв - у сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления", - указали в британской разведке.

"Ожидается, что состояние почвы улучшится в течение ближайших недель. Угроза от мин, вероятно, продолжает оставаться более важным фактором, который ограничивает маневр участников боевых действий на бездорожье", - говорится в отчете.

Дополнение

У Зеленского заявили, что украинское контрнаступление неизбежно.