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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Британська розвідка: росія використала гіперзвукові ракети, щоб применшити відсутність прогресу

Британська розвідка: росія використала гіперзвукові ракети, щоб применшити відсутність прогресу

Київ • УНН

 • 184487 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що окупант, повідомляючи про використання гіперзвукових ракет, намагається “применшити відсутність прогресу” у своїй наземній кампанії. Про це пише УНН, посилаючись на звіт розвідки.

Деталі

росія заявила, що випустила гіперзвукові ракети по цілях на заході України.

“Якщо це справді так, то, ймовірно, це були “Кинжали” - системи балістичних ракет повітряного запуску на базі ракети “Іскандер”, яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну”, - повідомляє міноборони країни.

У розвідці припускають, що використання “Кинжалів” навряд чи суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні.

Раніше

Президент США Джо Байден підтвердив те, що росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.

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