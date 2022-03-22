Британська розвідка: росія використала гіперзвукові ракети, щоб применшити відсутність прогресу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Розвідка Міноборони Великої Британії припускає, що окупант, повідомляючи про використання гіперзвукових ракет, намагається “применшити відсутність прогресу” у своїй наземній кампанії. Про це пише УНН, посилаючись на звіт розвідки.
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росія заявила, що випустила гіперзвукові ракети по цілях на заході України.
“Якщо це справді так, то, ймовірно, це були “Кинжали” - системи балістичних ракет повітряного запуску на базі ракети “Іскандер”, яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну”, - повідомляє міноборони країни.
У розвідці припускають, що використання “Кинжалів” навряд чи суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні.
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