Британська розвідка: росія використала гіперзвукові ракети, щоб применшити відсутність прогресу

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росія заявила, що випустила гіперзвукові ракети по цілях на заході України.

“Якщо це справді так, то, ймовірно, це були “Кинжали” - системи балістичних ракет повітряного запуску на базі ракети “Іскандер”, яка вже активно використовувалася російськими військами під час нападу на Україну”, - повідомляє міноборони країни.

У розвідці припускають, що використання “Кинжалів” навряд чи суттєво вплине на результати російської кампанії в Україні.

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Президент США Джо Байден підтвердив те, що росія застосувала проти України гіперзвукові ракети.