Британская разведка: россия использовала гиперзвуковые ракеты, чтобы преуменьшить отсутствие прогресса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Разведка Минобороны Великобритании предполагает, что оккупант, сообщая об использовании гиперзвуковых ракет, пытается "преуменьшить отсутствие прогресса” в своей наземной кампании. Об этом пишет УНН, ссылаясь на отчет разведки.
Детали
россия заявила, что выпустила гиперзвуковые ракеты по целям на западе Украины.
“Если это действительно так, то, вероятно, это были “Кинжалы” - системы баллистических ракет воздушного запуска на базе ракеты “Искандер”, которая уже активно использовалась российскими войсками во время нападения на Украину”, - сообщает минобороны страны.
В разведке предполагают, что использование “Кинжалов” вряд ли существенно повлияет на результаты российской кампании в Украине.
Ранее
Президент США Джо Байден подтвердил то, что россия применила против Украины гиперзвуковые ракеты.