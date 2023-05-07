Британська розвідка дізналася скільки росіян втекло за кордон у 2022 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Понад 1 мільйон росіян втекли з росії у 2022 році, що спровокувало найбільший дефіцит робочої сили з 1998 року. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.
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Відомство зазначає, що росія зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.
Центральний банк рф провів опитування 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.
За останні три роки через COVID-19 та агресії проти України населення росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. У 2022 році з країни виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей у передових галузях.
У мінкомзв'язку рф заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році та не повернулися.
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"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - зазначили у відомстві.
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Додамо
рф впроваджує єдиний реєстр осіб, придатних до військової служби. Основним наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, усунувши одну перешкоду, яка раніше дозволяла декому ухилятися від призову.