Британська розвідка дізналася скільки росіян втекло за кордон у 2022 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Понад 1 мільйон росіян втекли з росії у 2022 році, що спровокувало найбільший дефіцит робочої сили з 1998 року. Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Відомство зазначає, що росія зіткнулася з найбільшим дефіцитом робочої сили за останні десятиліття.

Центральний банк рф провів опитування 14 тисяч роботодавців і виявив, що кількість працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

За останні три роки через COVID-19 та агресії проти України населення росії скоротилося на 2 млн більше, ніж очікувалося. У 2022 році з країни виїхало до 1,3 млн осіб, у тому числі багато молодих і добре освічених людей у передових галузях.
У мінкомзв'язку рф заявили, що близько 10% (100 тисяч) ІТ-працівників залишили країну у 2022 році та не повернулися.

Цитата

"Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили. Це, швидше за все, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує розпалити інфляцію", - зазначили у відомстві.

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Додамо

рф впроваджує єдиний реєстр осіб, придатних до військової служби. Основним наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати документи про призов в електронному вигляді, а не листами, усунувши одну перешкоду, яка раніше дозволяла декому ухилятися від призову. 

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