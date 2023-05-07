Британская разведка узнала сколько россиян сбежало за границу в 2022 году

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Более 1 миллиона россиян сбежали из россии в 2022 году, что спровоцировало самый большой дефицит рабочей силы с 1998 года. Об этом информирует Министерство обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

Ведомство отмечает, что россия столкнулась с самым большим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия.

Центральный банк рф провел опрос 14 тысяч работодателей и обнаружил, что количество работников находится на самом низком уровне с 1998 года. За последние три года из-за COVID-19 и агрессии против Украины население россии сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось. В 2022 году из страны выехало до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей из передовых отраслей.

В Минкомсвязи рф заявили, что около 10% (100 тысяч) ИТ-работников покинули страну в 2022 году и не вернулись.

Цитата

"Мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует разжечь инфляцию", - отметили в ведомстве.

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Добавим

рф внедряет единый реестр лиц, годных к военной службе. Основным следствием этой меры является то, что в будущем власти смогут вручать документы о призыве в электронном виде, а не письмами, устранив одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва. 

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