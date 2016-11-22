Британія відмовилась розміщати ракети в Естонії

Велика Британія відмовилась від планів відправити ракети середньої дальності до Естонії у зв’язку з побоюваннями реакції Кремля. Військові аналітики прогнозують, що цей епізод буде розглядатися Росією як новий доказ слабкості Заходу.

Як зазначають ЗМІ, звістка про відправлення систем GuidedMultipleLaunchRocketSystems (реактивна система залпового вогню — ред.) потрапила у новини минулих вихідних. Цей крок був розцінений як жорстка відповідь НАТО на рішення Москви про переміщення балістичних ракет малої дальності “Іскандер” у Калінінградській області.

Проте, наголошується, що опублікований минулого тижня офіційний прес-реліз від британської армії з оголошенням про цей крок був знятий з публікації і переписаний, а всі згадки про ракети були видалені.

“Міністерство оборони Британії заявило, що готується спрямувати 800 військовослужбовців в Естонію як частину контингенту НАТО з метою захисту східних членів Альянсу”, — повідомляють ЗМІ.

Також у TheSundayTimes зазначають, що керівники НАТО давно побоюються, що Росія може провести стрімке вторгнення в Естонію до того, як Альянс встигне відреагувати.

Як повідомляє видання, згадки про ракети були видалені “не через тиск третьої сторони” (йдеться про непередбачені дії американського президента Дональда Трампа — ред.), і про розміщення ракет буде оголошено “у відповідний час”.

“Це є безперечним сигналом про нерішучість або можливу некомпетентність”, — заявив консерватор та колишній командувач силами ООН в Боснії полковник Боб Стюард.