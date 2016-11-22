Великобритания отказалась размещать ракеты в Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Великобритания отказалась от планов разместить ракеты средней дальности в Эстонии на фоне опасений относительно реакции Кремля, передает УНН со ссылкой на TheSundayTimes.
Великобритания отказалась от планов отправить ракеты средней дальности в Эстонию в связи с опасениями реакции Кремля. Военные аналитики прогнозируют, что этот эпизод будет рассматриваться Россией как новое доказательство слабости Запада.
Как отмечают СМИ, известие об отправке систем GuidedMultipleLaunchRocketSystems (реактивная система залпового огня - ред.) попала в новости на прошлых выходных. Этот шаг был расценен как жесткий ответ НАТО на решение Москвы о перемещении баллистических ракет малой дальности "Искандер" в Калининградской области.
Однако, отмечается, что опубликованный на прошлой неделе официальный пресс-релиз от британской армии с объявлением об этом шаге был снят с публикации и переписан, а все упоминания о ракетах были удалены.
"Министерство обороны Великобритании заявило, что готовится направить 800 военнослужащих в Эстонию как часть контингента НАТО с целью защиты восточных членов", - сообщают СМИ.
Также в TheSundayTimes отмечают, что руководители НАТО давно опасаются, что Россия может провести стремительное вторжение в Эстонию до того, как Альянс успеет отреагировать.
Как сообщает издание, упоминания о ракетах были удалены "не из-за давления третьей стороны" (речь идет о непредвиденных действиях американского президента Дональда Трампа - ред.), и о размещении ракет будет объявлено "в подходящее время".
"Это является бесспорным сигналом о нерешительности или возможной некомпетентности", - заявил консерватор и бывший командующий силами ООН в Боснии полковник Боб Стюард.