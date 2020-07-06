Британія надасть понад 3,3 млн гривень для постраждалих від паводків на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів, що в перерахунку на гривні становить 3,38 млн грн, для допомоги постраждалим від паводків на заході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook посольства Великої Британії у Києві.
“Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від руйнівних паводків на заході України. Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, укращо окрім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних з повінню, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів.
“Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою та задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, над заходом України знову загроза підтоплень: очікується підйом води у річках.
Також нагадаємо, НАТО підтвердило, що отримало запит про допомогу від Києва.