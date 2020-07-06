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Британія надасть понад 3,3 млн гривень для постраждалих від паводків на заході України

Британія надасть понад 3,3 млн гривень для постраждалих від паводків на заході України

Київ • УНН

 • 10215 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів, що в перерахунку на гривні становить 3,38 млн грн, для допомоги постраждалим від паводків на заході України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook посольства Великої Британії у Києві.

“Велика Британія надасть 100 тис. фунтів стерлінгів для допомоги постраждалим від руйнівних паводків на заході України. Допомога надається у відповідь на заклик української влади до міжнародного співтовариства”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, укращо окрім забезпечення невідкладних потреб, пов'язаних з повінню, Британія також надасть підтримку в боротьбі з підвищеним ризиком поширення коронавірусу (COVID-19) серед місцевих жителів.

“Наша допомога буде включати надання гігієнічних наборів і предметів першої необхідності, забезпечення питною водою та задоволення санітарних потреб. Ця підтримка також розрахована на середньострокову перспективу з метою відновлення регіону відповідно до пріоритетних потреб”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, над заходом України знову загроза підтоплень: очікується підйом води у річках.

Також нагадаємо, НАТО підтвердило, що отримало запит про допомогу від Києва.

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