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Над заходом України знову загроза підтоплень: очікується підйом води у річках

Над заходом України знову загроза підтоплень: очікується підйом води у річках

Київ • УНН

 • 11062 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок опадів 7-8 липня на річках на заході України відбуватимуться підйоми рівнів води у річках, що місцями загрожує підтопленнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

“Попередження про зміну гідрологічної ситуації. 7-8 липня, у зв’язку з очiкуваними опадами, на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води (над поточним рівнями)”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вказано про підйом води на такий рівень:

  • на річках басейнів Прута та Сірету на 0,2-0,7 м;
  • на рiчках Закарпатської областi на 0,3-1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1 м;
  • на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1 м;
  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) на 0,5-1,5 м, мiсцями до 2 м, мiсцями вихiд води на заплаву.

“На фонi пiдвищеної водностi на річці Стрв'яж бiля села Луки (Самбiрський р-н Львiвська обл.) зберiгається загроза досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих прирiчкових госпоб'єктiв, будiвель. В мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; в горах ймовірність утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого грунту”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що 7-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на річці Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення, а на річці Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктів.

Нагадаємо, після паводків на заході України досі підтоплено п'ять міст і сіл.

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