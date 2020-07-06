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Над западом Украины снова угроза подтоплений: ожидается подъем воды в реках

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Вследствие осадков 7-8 июля на реках на западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках, что местами угрожает подтоплением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"Предупреждение об изменении гидрологической ситуации. 7-8 июля, в связи с ожидаемыми осадками, на реках Карпатского региона пройдут подъемы уровней воды (над текущими уровнями)", - говорится в сообщении.

В частности, указано о подъеме воды на такой уровень:

  • на реках бассейнов Прута и Сирет на 0,2-0,7 м;
  • на реках Закарпатской области на 0,3-1,0 м, на малых водотоках недолговременное повышение уровней воды на 0,5-1 м;
  • на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1 м;
  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская обл.) на 0,5-1,5 м, местами до 2 м, местами выход воды на заводь.

"На фоне повышенной водности на реке Стрвьяж возле села Луки (Самборский р-н Львовская обл.) сохраняется угроза достижения отметок начального затопления отдельных приречковых хозобъектов, зданий. В местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного местного склонового стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах; в горах вероятность образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - указано в сообщении.

Отмечается, что 7-9 июля, при прогнозируемом повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, на реке Припять в створе поста Речица будет происходить последующее затопление, а на реке Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно затопление приусадебных участков приречковых населенных пунктов.

Напомним, после паводков на западе Украины до сих пор подтоплены пять городов и сел.

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