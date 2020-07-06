Після паводків на заході України досі підтоплено п'ять міст і сіл

"Станом на 7 годину 6 липня на території західних областей залишається підтопленими:



5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області;



14 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (3);



47 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок (Чернівецька (38), Тернопільська (7), Івано-Франківська (2).



Зруйновано 202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) та 95 мостів (було 95) (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1). Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення 2 млрд грн на ліквідацію наслідків повені.